علاء عز: استيراد ٩٠ ألف طن أرز هندي لتغطية احتياجات السوق المحلى

أكد علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية على هامش المعرض أن أزمة السكر سوف تنفرج خلال ٣ أيام على الأكثر ،مضيفا ان السكر موجود فى مصر بكميات كبيرة ويتم ضخ كميات مضاعفة يوميا لتغطية حاجة المواطنيين الا أنها تنفذ فور طرحها بالسوق

وقال إن احد اسباب أزمة السكر أن البورصة السلعية طرحت السكر لبعض الشركات الصغيرة التى ليس لديها فاتورة الكترونية وبالتالى كان صعب تتبع السكر وحاليا تم تدارك هذه المشكلة فلا يتم طرح السكر سوى للشركات التى لديها فاتورة الكترونية وهذه الشركات تم متابعتها لحظة بلحظة منذ استلام السكر وحتى توزيعه على المحلات الصغيرة بسعر ٢٧ جنيها للكيلو وبالتالى لا يمكن التلاعب بالسكر

وعن الأرز قال علاء عز أرز الشعير موجود بكثرة لدى الفلاحين وهم يحاولون اخفائه فى انتظار زيادة الأسعار وتحقيق مزيد من المكاسب ،ولمواجهة هذه الأزمة قامت وزارة التموين وكذلك القطاع الخاص باستيراد ٣ شحنات من الأرز الهندى،بعد الحصول على موافقة من الهند بالتصدير لمصر .وتبلغ حمولة الشحنة لواحدة ٣٠ ألف طن وسوف يتم طرحه بسعره الحالى وهو ٢١ جنيها للكيلو

وقال "عز" أن حل أزمة السكر والارز تتمثل فى طرح المزيد بالأسواق وقتها كل من يحاول إخفاء السلع سوف يخرجها للسوق خوفا من تلفها

وعن التسعيرة الجبرية قال عز ..إن التسعيرة الجبرية تخلق سوق سوداء وتزيد من الأزمة