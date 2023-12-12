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حملة عبد السند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صور.. مسيرة حاشدة لأهالي إسنا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

خرج أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة؛  لدعوة المواطنين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024، في اليوم الثالث والأخير من التصويت بصناديق الاقتراع.

كما نظم طلاب  مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة إسنا التعليمية بجنوب محافظة الأقصر، مسيرة بأعلام مصر؛ لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، خلال اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024م.

وتشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، انتظام سير عمل اللجان بالأقصر، منذ فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا، كما يشهد اليوم الأخير للانتخابات توافد الناخبين على اللجان، للإدلاء بأصواتهم.

ويشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة،  موزعين على  اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين،  وهم:  لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد،  ولجنة مركز طيبة،  مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية،  ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

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