250 دولارًا شهريًا تكلفة Google Wi-Fi 7 Fiber بسرعة 20 جيجابت في الثانية

إذا كنت تفكر في استضافة مركز بيانات صغير خاص بك أو تحتاج إلى بث 1333 برنامجًا من برامج Netflix بدقة 4K في وقت واحد، فإن Google Fiber هو الحل. سيطلق مزود خدمة الإنترنت المملوك لشركة Alphabet خدمة 20 جيجابت في الثانية مع Wi-Fi 7 في مدن مختارة في أوائل العام المقبل مقابل 250 دولارًا شهريًا (بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المطبقة) - وليس هذا سعرًا مثيرًا للسخرية مقابل هذه السرعة السخيفة.

وكتبت الشركة: "لقد بدأنا في مدينة كانساس سيتي ومنطقة المثلث في ولاية كارولينا الشمالية وأريزونا وأيوا". "بينما نواصل طرح 25G PON من Nokia عبر شبكتنا، سنفتح دعوات في مناطق جديدة، لذا تأكد من إعلامنا إذا كنت مهتمًا بأن تكون أول من يحصل على هذا في منزلك ".

كما هو الحال مع عروض الألياف الضوئية الأخرى من Google، فإن السرعات البالغة 20 جيجابت في الثانية متناظرة، لذا ستتمكن من رؤيتها سواء كنت تقوم بالتحميل أو التنزيل. تشير Google إلى أن شبكة Wi-Fi 7، التي توفر سرعات لاسلكية تبلغ 40 جيجابت في الثانية، تعتبر متطورة جدًا لدرجة أنها لم يتم اعتمادها بشكل كامل بعد. يتم تقديم الخدمة من خلال قسم GFiber Labs التابع لشركة Google، وقد أصبحت هذه الخدمة ممكنة بفضل شبكات Nokia 25G PONs الجديدة (الشبكات الضوئية السلبية) التي تم تثبيتها كجزء من ترقيات البنية التحتية للميل الأخير.

على الرغم من أنها مكلفة بشكل واضح، إلا أن الخطة الجديدة تسمح ببعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، تعد Google بسرعات إنترنت متعددة الشبكات في عدة طوابق في منزلك، على سبيل المثال، بفضل جهاز توجيه Wi-Fi 7 المخصص الذي تم إنشاؤه بالاشتراك مع Actiontec. قد يسمح ذلك لمشتري الخطة باستهلاك السعر عبر عدة مستخدمين - يمكن أن يكون لدى 20 شخصًا اتصالات بسرعة 1 جيجابت في الثانية مقابل 12.50 دولارًا شهريًا لكل منهم، على سبيل المثال.

توفر الخطة الجديدة أربعة أضعاف سرعة عرض الألياف Elite 5Gbps من AT&T مقابل نفس 250 دولارًا شهريًا. ومع ذلك، فإن مشكلة Google Fiber لم تكن أبدًا في التكنولوجيا أو القيمة المقترحة، بل في التوفر. بدأت خطط الشركة بسرعة 5 جيجابت في الثانية و8 جيجابت في الثانية للتو ولا تزال متاحة في مناطق قليلة فقط. على الرغم من توفر Google Fiber في بعض المدن الكبرى (سان فرانسيسكو وأتلانتا وسان أنطونيو)، إلا أنه غائب بشكل ملحوظ في الأسواق الرئيسية مثل مدينة نيويورك ولوس أنجلوس.

سيبدأ طرح خطة 20 جيجابت في الثانية في المدن المذكورة أعلاه في الربع الأول من عام 2024. فقط انتبه إلى أنك ستحتاج إلى أسرع شبكة Wi-Fi ممكنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (حاليًا Wi-Fi 6E وWi-Fi 7 في أجهزة محددة النماذج) حتى تحصل على جزء من تلك السرعة القصوى.

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