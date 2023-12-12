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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

النفط يرتفع بعد هجوم حوثي على ناقلة نرويجية بالبحر الأحمر

النفط
النفط

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023، بعدما تسبب هجوم جماعة الحوثي اليمنية على ناقلة كيماويات في تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن مخاوف تباطؤ نمو الطلب ووجود فائض في الإمدادات قوضت المكاسب.

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وأصاب صاروخ كروز أُطلق من اليمن ناقلة تجارية مما تسبب في نشوب حريق وأضرار دون وقوع إصابات.

وأعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط التجارية "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.24دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 71.59دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن "المعنويات لا تزال سلبية... إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة".

وتسود حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل نشر تقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، سيعقبه قرار بشأن الفائدة.

كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة تكون أكثر تقدما فيما يتعلق بخفض استخدام الوقود الأحفوري.

تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بخفض 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم الثلاثاء، في حين سينتهي غدا الأربعاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.           

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.

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