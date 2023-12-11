أسعار النفط تواصل مكاسبه مع سعي أميركا شراء احتياطيات استراتيجية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الاستراتيجية، الأمر الذي وفر بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 30 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.40% ليصل إلى مستوى 76.14 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بما يصل الى نحو 24 سنتا أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.24% ليصل إلى مستوى 71.47 دولار للبرميل.

وقفز أسعار النفط للخامان بأكثر من 2% يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

وأدى ضعف أسعار النفط إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة التي تسعى لإضافة ثلاثة ملايين برميل من الخام إلى احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في مارس 2024.

وعلى الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بخفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام، فإن المستثمرين ما زلوا متشككين في أن الإمدادات ستنخفض إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في أوبك إلى تخمة في المعروض.

ويتلمس المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات بخصوص أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة بنوك مركزية، منها المركزي الأميركي، وبيانات التضخم الأميركية لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط.

العراق يحدد سعر بيع خام البصرة لأوروبا بخصم 4.35 دولار للبرميل عن سعر برنت

أسعار النفط

قالت شركة تسويق النفط العراقية، إن سعر خام البصرة المتوسط إلى آسيا لشهر يناير 2024 تحدد عند علاوة دولار واحد للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وأضافت الشركة، أن سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى أوروبا ليناير تم تحديده عند خصم 4.35 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ.

وحددت الشركة أيضا سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط للأمريكيتين ليناير عند خصم 0.70 دولار للبرميل دون مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت.