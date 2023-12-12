ياسمين وحموده.. متزوجان يشاركون فى الادلاء بالانتخابات "واجب وطنى ولابد منه"

رصدت عدسة "بوابة الوفد"، متزوجان ياسمين وحمود مشاركتهم اخر ايام الانتخابات الرئاسية بلجنة الجامعه العمالية بمدينة نصر، فيما قالوا " واجب وطنى لابد منه ونتمنى مشاركة كل الشباب المصريه معبرين عن سعادتهم من التنظيم وحرية التعبير " .

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الاحد حتى بعد اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

