ذوي الهمم وكبار السن الأكثر مشاركة في الإنتخابات الرئاسية بالفيوم

يواصل الناخبون حتى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أمام 184 لجنة.

وشهدت محيط اللجان الانتخابية احتفالات نظمت من قبل التحالفات الشبابية والأحزاب السياسية.وحرص كبار السن وذوي الهمم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

فيما شهدت شوارع الاسماعيليه صباح اليوم انطلاق مسيرة حاشدة من أمام الملاعب المفتوحة بوسط مدينة الإسماعيلية تطالب المواطنين بالمشاركة شارك فيها المئات من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ونواب البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات العمل المدني والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة .

ووفرت جامعتي قناة السويس والإسماعيلية الأهلية حافلات تقل الطلبة للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية.

وكان اليوم الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالا متنوعا على التصويت حتى ساعات المساء.

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انتظام تصويت الناخبين بمختلف مقار اللجان على مستوى المحافظة، مع انطلاق فعاليات اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ بهدف التأكد من فتح جميع اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، المستشار العسكري للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية بالمحافظة، وعدد من القيادات بالمحافظة وممثلي الجهات المعنية.

حيث تابع محافظ الإسماعيلية، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي، مع مندوبي الشبكة الوطنية ومجالس المدن، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثالث على التوالي، لاستقبال الناخبين وأماكن انتظارهم، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين بمقار لجان الانتخابات الرئاسية.