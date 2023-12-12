العربية للتنمية الزراعية تعلن إطلاق دراسة حول جهود الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات اريو

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدراسة التي اعدتها هذا العام بعنوان جهود الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات اريو الثلاث حول المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ومقاربة التآزر في ما بينها.

جاء ذلك في جناح جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ "كوب 28"، المنظم حاليا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت هذه الدراسة خلاصة التقارير التي اعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول تنفيذ الاتفاقيات الثلاث خلال السنوات الماضية، حيث صدر التقرير العربي الأول التقرير حول جهود الدول العربية في مجال تحييد تدهور الأراضي عام 2018، كما صدر التقرير العربي الثاني، حول تنفيذ أهداف ايشي الخاصة بالتنوع البيولوجي في العام 2020.

وأصدرت المنظمة العربية للتنميةالزراعية، التقرير العربي الأول حول جهود الدول العربية في تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ، عام 2022.

كما تضمنت الدراسة جملة من المقترحات والتوصيات الرامية الى تحقيق التازر بين هذه الاتفاقيات الثلاثة.

وفي هذا السياق، أكد البروفسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ضرورة التحرك المشترك والسريع بين المنظمة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق أمانات الاتفاقيات الثلاث، من أجل اقناع جهات القرار في الدول العربية باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذه التوصيات وتحويلها إلى أنشطة عملية في مجال التآزر بين الاتفاقيات التي تتداخل في الكثير من الموضوعات.

وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن هذا التآزر في تنفيذها على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، من شأنه أن يعود بفعالية ونجاعة أكثر على كافة الأنشطة ذات الصلة، للمساهمة في تحقيق الأهداف التي وقعت من أجلها الاتفاقيات.