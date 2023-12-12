فعاليات اليوم الثاني لأسبوع "أئمة الحديث" عن الإمام مسلم

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي "أئمة الحديث" في ‏سبع محافظات الإثنين 11 ديسمبر 2023 بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الإمام مسلم (رحمه الله)"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الإمام مسلم علم من أعلام السنة النبوية، ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث، وصاحب أصح كتاب في السنة النبوية بعد صحيح الإمام البخاري، كسب مكانة بين أهل عصره، وعرف بحسن المظهر والثياب الجميلة، وأمّ المصلين في جامع نيسابور، كما لقب بمحسن نيسابور لما عرف به من الإحسان والكرم.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد دلائل الخيرات.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عواض.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد دار السلام.

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور المحمدي.

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفولي.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة.

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي.