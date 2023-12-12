تصويت الأكِفَّاء في انتخابات الرئاسة إقرار بدورهم السياسي الفعال.. فيديو

كشف الدكتور حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلين في الانتخابات الرئاسية وقالوا كلمة حقيقية في صناديق الاقتراع.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن ذوي الإعاقة أثبتوا وعيهم ببلدهم وخوفهم عليها وردوا لها الجميل طبقا للاستحقاقات التي حصلوا عليها الفترة الماضية.



وأكد الدكتور حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الجلسات التوعية للمجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية أثمرت عن وجودهم بكثافة أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024.



وأردف أنه يمكن رفع شعار للانتخابات الرئاسية الحالية أننا أمام انتخابات مهيئة وميسرة وهذا طبقا للتعاون بين المجلس القومي لذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكد أنه تم حل الإشكاليات التي واجهها ذوي الإعاقة في الاستحقاقات بالانتخابات الماضية وتم مشاركة ذوي الإعاقة في حلها، موضحا أن التصويت لأول مرة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية وذلك حتى يشعر أنه فاعل في الدولة المصرية.