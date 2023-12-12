الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غرفة عمليات العاملين بالنيابات والمحاكم لم تتلقي شكاوي طوال أيام الانتخابات

بوابة الوفد الإلكترونية

قال كريم عبدالباقي الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس غرفة عمليات النقابة أن الغرفة التي جري تشكيلها لم تتلقي اي شكاوي من العاملين بالنيابات والمحاكم طوال ايام التصويت منذ اليوم الاول وحتى الان، مشيدًا بالمجهود العظيم التي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات من اجل التيسير علي السادة الموظفين من انجاز عملهم علي اكمل وجه ممكن. 

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إقبال كثيف لطلاب جامعة أسيوط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين

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استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع برمسيس آخر أيام الانتخابات الرئاسية

وفي تصريحات صحفية، قال الامين العام لنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم : غرفة العمليات باشرت مهام عملها منذ الساعة الاولي لفتح باب اللجان الانتخابية امام المواطنين، ولم نتلقي ايه شكاوي بالنسبة للموظفين، وما تابعناه من تيسير الاجراءات بالنسبة للمواطنين والموظفين المشاركين في الاشراف علي العملية الانتخابية انما يعكس حالة الاصطفاف الوطني لدعم مسارات التنمية.


 

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استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع برمسيس آخر أيام الانتخابات الرئاسية

الجريدة الورقية