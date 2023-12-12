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حملة عبد السند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هي تستطيع : المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على كل امرأة مصرية

مؤسسة هي تستطيع للتنمية
مؤسسة هي" تستطيع للتنمية"

تواصل غرفة العمليات المركزية بمؤسسة هي "تستطيع للتنمية" برئاسة الدكتورة دعاء زهران، متابعة سير تصويت السيدات في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي 

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أبوالغيط بعد إدلائه بصوته: زخم الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأن مصر تواصل تحقيق الاستقرار والتنمية

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سكريتر عام أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين

 وقالت المؤسسة فى بيان  صحفى صدر لها  اليوم أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا للمرأة علي مستوى جميع اللجان الانتخابية ولجان الوافدين  خلال الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
 

 وأكدت المؤسسة أن  مشاركة المرأة، والتصويت في الانتخابات العامة تعد وسيلة حاسمة للنساء للتعبير عن مخاوفهن وضمان أخذ أولوياتهن في الاعتبار بالكامل في مناقشات وقرارات السياسة العامة. كذلك الحفاظ على المكتسبات الخاصة بتمكين المرأة، لافتة أن المشاركة بقوة في هذه الانتخابات واجب وطنى على كل امرأة وسيدة مصرية مشيدة بكل ما حققته المرأة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية، كما أن مشاركة المرأة في العملية السياسية بمثابة ضمانة رئيس لنجاح هذه العملية.

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