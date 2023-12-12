هي تستطيع : المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على كل امرأة مصرية

تواصل غرفة العمليات المركزية بمؤسسة هي "تستطيع للتنمية" برئاسة الدكتورة دعاء زهران، متابعة سير تصويت السيدات في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي

وقالت المؤسسة فى بيان صحفى صدر لها اليوم أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا للمرأة علي مستوى جميع اللجان الانتخابية ولجان الوافدين خلال الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



وأكدت المؤسسة أن مشاركة المرأة، والتصويت في الانتخابات العامة تعد وسيلة حاسمة للنساء للتعبير عن مخاوفهن وضمان أخذ أولوياتهن في الاعتبار بالكامل في مناقشات وقرارات السياسة العامة. كذلك الحفاظ على المكتسبات الخاصة بتمكين المرأة، لافتة أن المشاركة بقوة في هذه الانتخابات واجب وطنى على كل امرأة وسيدة مصرية مشيدة بكل ما حققته المرأة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية، كما أن مشاركة المرأة في العملية السياسية بمثابة ضمانة رئيس لنجاح هذه العملية.