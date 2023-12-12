أدلى المهندس أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصوته اليوم في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس، لافتًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال اليومين الماضيين عكست رغبة الشعب المصري في أن يرسم طريقة ويستكمل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي اتضحت ملامحها بقوة خلال السنوات الثماني الماضية.

وأكد أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي واجب وطني في المقام الأول، حيث تلتفت أنظار العالم أجمع متجه إلى ما يحدث من عرس ديمقراطي في مصر الآن، متمنيًا أن تشهد بلادنا مزيدًا من الأمان والاستقرار.

جدير بالذكر أن التصويت في الانتخابات الرئاسية، يسير وفق تنظيم جيد يشهد به العالم خلال اليومين الماضيين.

وما زال التصويت مستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

رئيس الشعبة المدنية بالمهندسين: الشعب المصري يستكمل الطريق لبناء الجمهورية الجديدة