إقرار تعهدي للطلاب في استمارة الشهادة الإعدادية 2024

تضمنت استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على إقرار تعهدي لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل دخول الامتحانات للعام الدراسي 2023-2024.

وجاء نص التعهد على النحو الآتي: " أتعهد أنا الطالب بعدم اصطحاب أجهزة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجنة تساعد على الغش فى الامتحانات بناءً على القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن إلغاء الامتحانات والحرمان منها وفى حالة مخالفة ذلك اتعرض لإلغاء الامتحانات أو الحرمان منها".

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023.

ويمكن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم (من هنا) ، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (من هنا).

تعليمات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الشهادة الإعدادية بمراجعة وتدقيق البيانات بحيث يكون الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد، والرقم القومي صحيح، وكتابة النوع والديانة ورقم الهاتف، وتحديد حالة القيد "باقي - مستجد"، وكتابة عنوان الطالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الصف الشهادة الإعدادية ضروري لدخول الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى ميكنة أعمال الامتحانات بشكل عام منذ سنوات، لذلك أصبح تسجيل الطالب استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية جزءًا أصيلًا من أعمال الامتحانات ودونها لن يدخل الطالب الاختبارات سواء في الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول، ومن ثم يستطيع الطالب دخول اختبار الفصلين الدراسيين الأول والثانى من العام الدراسى الحالى 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024، منبهة بأنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة على أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ الاستمارة.