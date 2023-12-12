نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع العملية الانتخابية بلجان السيدة زينب

تفقدت قبل قليل المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لجان التصويت بحى السيدة زينب للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد وانتظام العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللازم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر .

ووافق نائب المحافظ والمستشار هشام أبو المكارم رئيس حى السيدة زينب والعميد محمد درويش مساعد قائد الفرقه كافة اللجان والمقار الانتخابية.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حسن سير العملية الانتخابية وتوافر كافة سبل الدعم وعدم وجود أية معوقات.

وشهدت اللجان في يومها الثالث حشدًا كبيرًا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائمًا في كافة الاستحقاقات الدستورية.