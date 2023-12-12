الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رافعين الأعلام المصرية

قاضي يستجيب لطلاب مدرسة بالشرقية.. ويخرج لإلتقاط صورة معهم

صورة الطلاب مع مشرف
صورة الطلاب مع مشرف على الانتخابات

استجاب المستشار محمد حبيب رئيس لجنة رقم 8 المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، لطلاب المدرسة ب إلتقاط الصور التذكارية معه بعد تجمع لهم لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وتجمع طلاب المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وحملوا إعلام مصر ولافتات تحث المواطنين علي النزول والمشاركة كان من بينها: «صوتك أمانة»، و «شارك ولو بكلمة»، و «صوتك هيوصل»، و«تحيا مصر».

وردد الطلاب هتافات تحيا مصر وسط تصفيق من الأهالى المتواجدين والناخبين المشاركين في العرس الإنتخابي  

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .

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