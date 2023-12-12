قاضي يستجيب لطلاب مدرسة بالشرقية.. ويخرج لإلتقاط صورة معهم

رافعين الأعلام المصرية

استجاب المستشار محمد حبيب رئيس لجنة رقم 8 المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، لطلاب المدرسة ب إلتقاط الصور التذكارية معه بعد تجمع لهم لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وتجمع طلاب المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وحملوا إعلام مصر ولافتات تحث المواطنين علي النزول والمشاركة كان من بينها: «صوتك أمانة»، و «شارك ولو بكلمة»، و «صوتك هيوصل»، و«تحيا مصر».

وردد الطلاب هتافات تحيا مصر وسط تصفيق من الأهالى المتواجدين والناخبين المشاركين في العرس الإنتخابي

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .