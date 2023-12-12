كنائس بني سويف تنظم مسيرات لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية

نظمت كنائس وأديرة بني سويف،؟ مسيرات شارك فيها مطران جنوب المحافظة وعددًا من القساوسة والرهبان ورعاة الكنائس، لحث المواطنين على التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024.

وقاد الأنبا اسطفانوس مطران ببا والفشن وسمسطا، والقمص كيرلس عبدالمسيح راعي كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفشن جنوب بني سويف، مسيرة بمحيط كنيسة السيدة العذراء بالفشن، شارك فيها العشرات من القساوسة والأقباط

وناشد الأنبا اسطفانوس مطران ببا والفشن وسمسطا المواطنين بضرورة الاصطفاف خلف الوطن بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، فهي واجب وطني على جميع المصريين المشاركة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق اخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير أعمال التصويت داخل كافة اللجان الإنتخابية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية2024، والتي كانت قد بدأت أول أمس ، داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً،بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين.

وأشار المحافظ إلى توافد الناخبين على لجان الإقتراع داخل المقار الانتخابية، منوهاً عن الاتصال المستمر بين المركز السيطرة و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار اليوم الأول ،والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان ، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

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