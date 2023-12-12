صناديق الاقتراع قاربت على الامتلاء.. ملحمة وطنية في حب مصر بأسوان (فيديو)

كشف محمد القليوبي، مراسل صدى البلد في أسوان، أن أهالي المحافظة يرسمون ملحمة وطنية في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن الإقبال كان كثيفا على مدار اليومين الماضيين في الانتخابات.



وأردف محمد القليوبي، مراسل صدى البلد في أسوان، أن صناديق الاقتراع شارفت على الانتهاء في بعض لجان الانتخابات بسبب كثافة المصوتين، وقد يتم تغييرها في وقت لاحق اليوم.



وأكد أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وكثيف وتشهد زيادة على مدار اليوم، موضحا أن الناس يتجمعون مع بعض خلال التوجه للجان كأنهم ذاهبون في رحلة.

فتح اللجان 9 صباحًا

وفتحت فتح اللجان أمام المواطنين للتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في اليوم الأخير في تمام الساعة 9 صباحا.

يذكر أن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد كشف عن سبب ترشحه بالانتخابات الرئاسية الحالية، قائلا: “لو لم أترشح للانتخابات الرئاسية، لأصبح حزب الوفد ذكرى بعد أن جرفت قباداته لصالح أحزاب أخرى”.

وأوضح الدكتور عبد السند يمامة، خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة MBC مصر، مساء الإثنين أن ترشحه للرئاسة فرصة ليكون للوفد مكانا على الساحة وفرصة للجذب والاستمرارية"، مشيرا إلى أنه سيعيد تشكيل لجان الحزب بالانتخاب عقب انتخابات الرئاسة.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الآن وحتى الساعة الأخيرة من اليوم الثالث، مشددا على أن أنه يشعر بأن المنافسة قوية ومتقاربة من خلال أحاديث البعض معه، مضيفا: “أعتقد تفوقنا في بعض المحافظات مثل الجيزة والدقهلية والغربية، أما باقي المحافظات غير محسومة”.

أتوقع تقدم في الأصوات لصالحي بمحافظة الجيزة

ولفت الدكتور عبد السند يمامة، إلى أنه يرى ويتوقع تقدم في الأصوات لصالحه، خاصة في محافظة الجيزة باعتبارها محافظته، معقبا: "قمت بتدريس القانون من 33 سنة بالمنوفية وخرجت 33 دفعة من كلية الحقوق".