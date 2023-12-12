الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إقبال كثيف على لجان الاقتراع في آخر أيام الانتخابات (شاهد)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يرصد إقبال كثيف من قبل المواطنين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة، حيث انطلقت الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث في التاسعة صباحا، وسط إقبال كبير من المواطنين، وسط تسهيلات للناخبين للتيسير عليهم.

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الانتخابات الرئاسية

وأضاف مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت بالنسبة للناخب لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التيسيرات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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