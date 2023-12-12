السيدات وكبار السن وذوى الهمم يتصدر المشهد في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

شهدت لجان محافظة الإسكندرية، تصدر النساء وكبار السن وذوى الهمم المشهد بحضور ملحوظ منذ الساعات الاولى يرفعون اعلام مصر امام اللجان وسط توافد اعداد كبيرة من الناخبين، رغم سقوط الامطار بعروس البحر المتوسط الا انها لم تعرقل حركة الناخبين.

ورصدت " الوفد " المشهد لحضور اعداد كبيرة من كبار السن رغم مرضهم الا انهم اصروا على الحضور للجان للادلاء بصوتهم مؤكدين ان مصر تستحق مننا ذلك ، كما حرص ذوى الهمم على المشاركة مع أسرهم بفاعلية أمام لجان الانتخابات بوسط المحافظة.

على أنغام الأغاني الوطنية التي تشعل حماسة جموع المصريين، توافد الناخبون على لجان الانتخابات فشهدت اللجان إقبالاً ملحوظًا، خاصة من جانب كبار السن، والشباب، والفتيات، الذين اصطفوا بشكل حضارى تعلو الابتسامة وجوههم، قبل الموعد المحدد لانطلاق الاقتراع في التاسعة صباحا، انطلاقا من الحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وفي رسم مستقبل مصر، والتعبير عن الرأي بحرية في صناديق الاقتراع.

وكعادتها كانت قوات الشرطة عنصرًا داعمًا، ومشجعًا، للناخبين عبر تأمين مقار لجان الاقتراع، ومحيطها حتى يتسنى للناخبين الإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.. كما شهدت جميع الشوارع والمحاور سيولة مرورية للتسهيل على المواطنين والوصول بيسر إلى مقار الاقتراع.

وهو ما كان محل تقدير من المواطنين، الذين رفع كثير منهم علم مصر، بينما حرص آخرون على ارتداء ملابس مستوحاة من ألوانه بالتسهيلات المقدمة خلال عملية الاقتراع، وبالدور الذي يقوم به أبناء وزارة الداخلية لتقديم كافة الاحتياجات اللازمة، لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم.

وأكدوا حرصهم على الإدلاء بأصواتهم، وأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي، والوقوف خلف دولتهم دعما للاستقرار، وحفاظا على الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض مصر، خلال السنوات الماضية، وهم يتطلعون إلى انطلاقة بلادنا إلى الأمام، خلال السنوات الست المقبلة.

من جانب اخر واصلت مديرية امن الاسكندرية رفع درجة الاستعداد الأمني; لتأمين مجريات سير عملية الاقتراع لليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

قام مدير الأمن والقيادات الأمنية، بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية; للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الانتخابية، بمساعدة وتسهيل عملية الاقتراع للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، والذي لاقى استحسان المواطنين.

وقام ضباط الشرطة بمختلف المحافظات، بالاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية، والتي التمس خلالها المواطنون من ذوي الهمم وكبار السن، مساعدتهم فى الانتقال إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والذي لاقى استحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين، والتصدي بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الانتخابية أو النيل من مقومات الاستقرار الأمني، وفقا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق .

وفى سياق متصل تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بسهولة ويسر؛ حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة اللوجستيات التي تيسر سير عملية الاقتراع، كما تم تدوين إرشادات بالمقار الانتخابية لذوي الهمم السمعية، وكذا توفير بطاقات مطبوعة بطريقة برايل لفاقدي البصر.