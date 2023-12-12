الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

السيدات الأكثر حضورًا في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالبحيرة

إقبال السيدات
إقبال السيدات

شهدت اللجان الإنتخابية بمركز أبو حمص، إقبال كثيف من السيدات، سواء في مدينة أبو حمص أو القري المختلفة ، حيث حرصت العشرات من السيدات علي التواجد أمام المقار الإنتخابية منذ بد فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهن، والمشاركة في رسم المستقبل للأبناء .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز أبو حمص يبلغ365352ناخب وناخبة ، بنسبة  8,6% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 49مركز إنتخابي يضم 63لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة بأبو حمص داخل مركز الشباب .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن العملية الإنتخابية تسير بهدوء ، وفى جو من الديمقراطية والشفافية مشيرةً إلى أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان  ،يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

 

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