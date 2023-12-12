السيدات الأكثر حضورًا في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالبحيرة

شهدت اللجان الإنتخابية بمركز أبو حمص، إقبال كثيف من السيدات، سواء في مدينة أبو حمص أو القري المختلفة ، حيث حرصت العشرات من السيدات علي التواجد أمام المقار الإنتخابية منذ بد فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهن، والمشاركة في رسم المستقبل للأبناء .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين بمركز أبو حمص يبلغ365352ناخب وناخبة ، بنسبة 8,6% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، يدلون بأصواتهم داخل 49مركز إنتخابي يضم 63لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة بأبو حمص داخل مركز الشباب .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن العملية الإنتخابية تسير بهدوء ، وفى جو من الديمقراطية والشفافية مشيرةً إلى أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان ،يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.