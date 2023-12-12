توافد طلاب كلية الدراسات الإنسانية للمشاركة في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

شارك أعداد كبيرة من طلاب كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر في آخر أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمنطقة مدينة نصر، وذلك بعد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.

وقالت الدكتورة أميمة فهد عميد كلية الدراسات الانسانية جامعة الأزهر، إن المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع ككل، ودور الشباب مهم فى التصويت وحرية التعبير عن اختيارتهم.

وأشارت فهد فى تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، إلى أن المستقبل بالشباب أفضل، وما يدل على ذلك حرية اختيارتهم لمن يمثلهم، والمراة المصرية ضربت المثل فى حبها للوطن بدورها الفعال جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وسط تكثيفات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الأحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.