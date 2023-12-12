أسباب ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو

كشف الدكتور أحمد السمان، أستاذ الإعلام بجامعة بدر ومستشار رئيس الوزراء الأسبق، الفارق بين الانتخابات الرئاسية 2024 والانتخابات السابقة.



وأكد أحمد السمان خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024 على قناة صدى البلد، أن مشهد حشود المواطنين أمام لجان الاقتراع فاق التوقعات، ويرسل رسالة بأن الشعب المصري يصطف خلف حدث مهم سيفرز قيادة سياسية الفترة المقبلة.



ومن جهته، قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يختلف عن نظيرتها السابقة، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية 2018 سجلت 41%، وحاليا نسبة المشاركة تجاوزت الـ45% حتى مساء ثاني أيام الانتخابات مع إمكانية تجاوزها مع نهاية الانتخابات لتصل إلى 60% لتكون بذلك النسبة الأعلى في تاريخ مصر وتحطم أقصى نسبة شهدتها مصر في انتخابات 2012 حين سجلت 53%.



وأرجع مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أسباب ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لحالة الاستقرار والأمن التي ينعم بها الشعب المصري فضلا عن الشعور بهاجس الأمن القومي لا سيما في ظل هذه الفترة التي تشهد تخلي دول العالم عن كل القيم الإنسانية.



وأضاف أن الدولة المصرية تواجه حاليا الأزمة في قطاع غزة وضغوط الدول العظمى على القاهرة بأن تقبل بأشياء مرفوضة، لافتًا إلى أن السبب الرابع لارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات يكمن في عمل الأحزاب بشكل جدي وبناء قاعدة سياسية، ما ساهم في حشد المواطنين لدعم مرشحي الرئاسة.



ولفت إلى أن الانتخابات الشيء الوحيد وفقًا للدستور التي تحمل الحق والواجب، موضحًا أن المصريين للمرة الأولى لم يفرطوا في الحق ولم يتخاذلوا عن الواجب.