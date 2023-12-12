التحقيق مع مالك سيارة بتهمة طمس اللوحة الخلفية

تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق مع مالك سيارة بتهمة طمس اللوحات الخلفية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بطمس اللوحة الخلفية للسيارة.



بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، ومالكَها المقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف، وتبين أنها منتهية التراخيص، وأمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.