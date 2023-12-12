مدارس النيل المصرية الدولية بأسيوط تشارك الانتخابات الرئاسية

شهدت مدارس النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الحديدة إشتراكاً فاعلاً من طلابها في عملية الانتخابات الرئاسية المصرية. وكانت هذه تجربة فريدة ومثيرة للجميع، حيث تميزت بالحماس والحضور القوي للطلاب الذين أظهروا اهتماماً كبيراً بمستقبل بلدهم. تعكس هذه المشاركة الفاعلة روح المسؤولية المجتمعية والوعي السياسي الذي تسعى مدرسة النيل المصرية الدولية - فرع أسيوط الحديدة لتحقيقه في طلابها. إن تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية يعتبر أمراً بالغ الأهمية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي ومسؤول. تفخر مدارس النيل المصرية الدولية بمشاركة طلابها في العملية الديمقراطية وتؤمن بأهمية تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الوطنية.

وقد قامت المدرسة بتنظيم حملة توعوية وتثقيفية للطلاب حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على مستقبل البلاد. فقد تم تنظيم نشاطات تعليمية وجلسات حوارية، حيث تم مناقشة دور الشباب في صناعة التغيير وتعزيز الديمقراطية. كما تم توفير مصادر مختلفة عن المرشحين وبرامجهم الانتخابية لمساعدة الطلاب على اتخاذ قرارهم النهائي بشأن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية لم تكن مقتصرة فقط على الطلاب الذين تجاوبوا بشكل كبير وقاموا بالتوجه إلى مقار الاقتراع للمشاركة في العملية الديمقراطية، بل شملت أيضًا أولياء الأمور وأعضاء الهيئة التدريسية. فقد قامت المدرسة بتنظيم جولات ميدانية لزيارة مقار الاقتراع ومشاركة الأسر في التجربة الانتخابية.

وقد لاقت هذه المشاركة الفعّالة استحسانًا كبيرًا من قبل المجتمع المحلي والسلطات المحلية. حيث عبرت الجهات المعنية عن تقديرها لجهود المدرسة في تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في العملية الديمقراطية.

وقدمت مدارس النيل المصرية الدولية - فرع أسيوط الحديدة نموذجًا يحتذى به في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب وتحفيزهم على أخذ دور فاعل في تطوير مجتمعهم وبناء وطنهم. إن هذه التجربة تعزز الأمل في مستقبل مشرق لمصر، حيث يساهم الشباب الواعي في تحقيق تغيير إيجابي يعكس إرادة الشعب ويعزز مبادئ الديمقراطية والحرية.

طلاب مدارس النيل المصرية الدولية بأسيوط الحديد