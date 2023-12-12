توافد كثيف على لجان الإنتخابات الرئاسية بمدينة كفر الدوار

شهدت اللجان الإنتخابية بمدينة كفر الدوار، زحام شديد خاصة في لجان السناهرة والسعرانية والعكريشة والحدائق والمدرسة الثانوية التجارية والبيضا، حيث تواجد الناخبين قبل بدء فتح اللجان الإنتخابية ،للإدلاء بأصواتهم وإختيار رئيس مصر ، وصنع المستقبل للأجيال القادمة .

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين 229885ناخب وناخبة ،بنسبة 5,4% من إجمالي عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ،يدلون بأصواتهم داخل 20مقر إنتخابي يضم 37لجنة فرعية .

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بحجم الإقبال الذي شهدته اللجان من قبل الناخبين خلال اليوم الأول والثانى ، وأعربت عن شكرها وتقديرها لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثتهم بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية لكل من له حق التصويت حتى نهاية غلق صناديق الإقتراع ، بما يؤكد الحفاظ علي حقهم الدستوري الذي كفله لهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الإنتخابية بكل حرية، والعمل على الظهور بالشكل الحضاري اللائق .