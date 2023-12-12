احتفالات وكرنفالات تعم المحافظات في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد في محافظة الشرقية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تحولت إلى كرنفالات واحتفالات بين المواطنين من خلال مشاهد اصطحاب الأسر لأطفالهم أثناء عملية الاقتراع.



وأوضح مراسل قناة صدى البلد للإعلامية رشا مجدي خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، أن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالا كثيفا من المواطنين لا سيما الشباب والسيدات على اللجان بالشرقية.



ولفت إلى أنه انتقل في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية إلى محافظة الدقهلية، مضيفا أنه رصد حشود كبيرة من السيدات على لجان الاقتراع التي اكتسحت وكانت النسبة الغالبة بين الناخبين فضلا عن تنظيمهن مسيرة جابت شوارع مدينة المنصورة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ورصد مراسل قناة صدى البلد، أجواء احتفالية بين المواطنين في الشرقية حاملين علم مصر قبل فتح اللجان في اليوم الثالث من الانتخابات.

استمرار توافد المواطنين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

فيما كشف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد بالقاهرة، تفاصيل انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث من عملية الاقتراع.



وأكد هاني النحاس، من أمام مدرسة قصر الدوبارة للإعلامية رشا مجدي خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية 2024، أن الانتخابات الرئاسية شهدت خلال أول يومين توافد أعداد كبيرة على اللجان في أجواء غلب عليها طابع الاحتفال.



ورصد مراسل قناة صدى البلد، اصطفاف المواطنين في طوابير أمام قصر الدوبارة قبل فتح اللجنة صباح اليوم، مما يشير إلى أنه سيكون يوم انتخابي بامتياز.

ولفت هاني النحاس، إلى أن إجمالي من لهم حق التصويت في لجنة مدرسة قصر الدوبارة حوالي 9 آلاف و200 ناخب.



وتوقع، أن يشهد اليوم الثالث من العملية الانتخابية مفاجآت كبيرة في محافظة القاهرة باعتبارها تضم الكتلة الصوتية الأكبر بين المحافظات بواقع 8 ملايين صوت.



وأشار، إلى أنه شهد أثناء توجهه إلى لجنة قصر الدوبارة حشودا من المواطنين أمام لجان مختلفة لا سيما في مناطق المنيل وعابدين والسيدة زينب، قبل فتح اللجان المقرر الساعة التاسعة صباحا.



ونوه بأنه شهد خلال أول يومين من الانتخابات الرئاسية إصرار غير عادي من المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية لا سيما كبار السن على كراسي متحركة وذوي الاحتياجات الخاصة للتصويت رغم ظروفهم الصحية.