بعثة جامعة الدول العربية: السعادة تغمر وجوه المصريين أمام لجان الانتخابات الرئاسية

كشف السفير خليل الذوادي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، أن كبار السن يأتون للجان الانتخابات الرئاسية رغم ظروفهم الصحية، وهناك من يساعدهم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن السعادة تزين وجوه السيدات المصريات وباقي فئات المجتمع خلال المشاركة في الانتخابات بما يعبر عن حبهم لوطنهم.



وأضاف السفير خليل الذوادي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، أن جامعة الدول العربية تلقت دعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات الاقتراع، موضحًا أن هناك 13 جنسية عربية تشارك في متابعة هذا العرس الانتخابي.



ولفت السفير خليل الذوادي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، إلى أنه يفخر بالنماذج المصرية التي حرصت على المشاركة في الانتخابات بكل حرية.

فتح اللجان 9 صباحًا

وفتحت فتح اللجان أمام المواطنين للتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في اليوم الأخير في تمام الساعة 9 صباحا.

يذكر أن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد كشف عن سبب ترشحه بالانتخابات الرئاسية الحالية، قائلا: “لو لم أترشح للانتخابات الرئاسية، لأصبح حزب الوفد ذكرى بعد أن جرفت قباداته لصالح أحزاب أخرى”.

وأوضح الدكتور عبد السند يمامة، خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة MBC مصر، مساء الإثنين أن ترشحه للرئاسة فرصة ليكون للوفد مكانا على الساحة وفرصة للجذب والاستمرارية"، مشيرا إلى أنه سيعيد تشكيل لجان الحزب بالانتخاب عقب انتخابات الرئاسة.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الآن وحتى الساعة الأخيرة من اليوم الثالث، مشددا على أن أنه يشعر بأن المنافسة قوية ومتقاربة من خلال أحاديث البعض معه، مضيفا: “أعتقد تفوقنا في بعض المحافظات مثل الجيزة والدقهلية والغربية، أما باقي المحافظات غير محسومة”.

أتوقع تقدم في الأصوات لصالحي بمحافظة الجيزة

ولفت الدكتور عبد السند يمامة، إلى أنه يرى ويتوقع تقدم في الأصوات لصالحه، خاصة في محافظة الجيزة باعتبارها محافظته، معقبا: "قمت بتدريس القانون من 33 سنة بالمنوفية وخرجت 33 دفعة من كلية الحقوق".