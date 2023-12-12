على هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28
أبرز تصريحات السويدي باليوم الختامي لمؤتمر الأطراف COP28
أدلى ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP28، الثلاثاء، بعدد من التصريحات الهامة لى هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28، لتخيص أبرز ما اتفق عليه قادة العالم خلال المؤتمر.
وجاءت أبرز تصريحات ماجد السويدي في كلمة المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، "بحسب وكالة سكاي نيوز كالتالي
- العديد من القضايا لا تزال مفتوحة في المفاوضات
- نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل
- الأطراف المشاركة في المؤتمر لها وجهات نظر متباينة حول الوقود الأحفوري
- هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف
- من المهم أن تكون لدينا الصياغة الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري
- نسعى لتقديم نص يرضي الجميع
- نريد الانتهاء في الموعد المقرر لكننا نريد النتيجة الأكثر طموحا
- هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف
- هدفنا الوصول إلى إجماع بشأن تخفيض الانبعاثات