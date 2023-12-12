الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

على هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28

أبرز تصريحات السويدي باليوم الختامي لمؤتمر الأطراف COP28

ماجد السويدي المدير
ماجد السويدي المدير العام لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP28

أدلى  ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP28، الثلاثاء، بعدد من التصريحات الهامة لى هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28، لتخيص أبرز ما اتفق عليه قادة العالم خلال المؤتمر.

txt

COP28|نشطاء يطالبون بحقوق العمال المهاجرين ويدعون إلى وضع حد لقتل السكان الأصليين

txt

CiB يعرض تجربته في التمويل المناخى فى cop28 بدبى

وجاءت أبرز تصريحات ماجد السويدي في كلمة المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، "بحسب وكالة سكاي نيوز كالتالي

  • العديد من القضايا لا تزال مفتوحة في المفاوضات
  • نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل
  • الأطراف المشاركة في المؤتمر لها وجهات نظر متباينة حول الوقود الأحفوري
  • هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف
  • من المهم أن تكون لدينا الصياغة الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري
  • نسعى لتقديم نص يرضي الجميع
  • نريد الانتهاء في الموعد المقرر لكننا نريد النتيجة الأكثر طموحا
  • هذا المؤتمر كان الأكثر شمولية ونسعى من خلاله للتوصل لاتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف
  • هدفنا الوصول إلى إجماع بشأن تخفيض الانبعاثات

مواد متعلقة

الطيران المدنى يشارك فى COP28 بعرض موحد لـ«التنمية المستدامة نحو مبادرات خضراء»

وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونيسكو بالقاهرة على هامش مؤتمر COP28
الجريدة الورقية