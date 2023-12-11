COP28|نشطاء يطالبون بحقوق العمال المهاجرين ويدعون إلى وضع حد لقتل السكان الأصليين

تجمع المتظاهرون المطالبون بوضع حد لعمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان للسكان الأصليين يوم الأحد (10 ديسمبر) بالقرب من مكان انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

تعد مجموعات السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم من بين الأكثر تضررا من تداعيات أزمة المناخ، وفقا للمعلومات التي جمعتها الأناضول، من تقارير الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والصندوق العالمي للطبيعة.

"عندما أفكر في المجتمعات التي تتأثر بتغير المناخ ، عندما أفكر في المجتمعات التي تتأثر بالشركات والصناعات التي لها يد ثقيلة في المفاوضات في الوقت الحالي ، فهذه هي مجتمعات الخطوط الأمامية ، والأشخاص الذين يتعاملون مع أزمة المناخ في الوقت الحالي ، والأشخاص الذين يعيشون على طول خط السياج لهذه الصناعات الملوثة ، يقول أوزاوا بينيشي ألبرت من الناشط في تحالف العدالة المناخية.

"وعندما أفكر في ما يمكن أن يكون إذا لم تكن أصواتنا هنا ، سيكون هناك الكثير من الضرر الذي سيحدث."

يوم حقوق الإنسان

ونظمت عدة مظاهرات يوم الأحد بمناسبة يوم حقوق الإنسان. بعض النشطاء يتظاهرون من أجل وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وحث متظاهرون آخرون على احترام العدالة المناخية وحقوق العمال، وخاصة حقوق العمال المهاجرين.

"يعتبر العمال المهاجرون في الشرق الأوسط مواطنين من الدرجة الثانية. إنهم لا يعاملون بشكل صحيح، هناك تمييز ضدهم"، قال فاروق طارق، الأمين العام للجنة كيسان رابيتا الباكستانية، أثناء مشاركته في المظاهرة.

"لا يحصلون على أجور مناسبة. إنهم يعيشون على الحواف. لذلك نحن هنا للمطالبة بحقوق متساوية لهم ، حقوق ديمقراطية متساوية. يجب أن يكون لهم الحق في المواطنة، ويجب أن يكون لهم الحق في التصويت، ويجب أن يكون لهم الحق في الأجور المتساوية مثل المجتمع المحلي".

في وقت سابق من اليوم في احتجاج مناخي منفصل ، عرض العديد من العلماء والشباب لافتة في مكان COP28 ، باستخدام تدرجات الألوان لإظهار كيف تغيرت درجة حرارة العالم من خمسينيات القرن العشرين إلى اليوم. مع توقعات لنهاية القرن.

وحثت السلطات المفاوضة يوم الأحد على تضييق نطاق خياراتهم حتى يتمكنوا من الاتفاق على كيفية إنقاذ الأرض من مستويات كارثية من الاحترار ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع الظروف المناخية المتطرفة مع نفاد الوقت في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

وقال رئيس COP28 سلطان الجابر للصحفيين إن المفاوضين "يحرزون تقدما جيدا" ، ولكن ليس بالسرعة الكافية.