قاضى بالشرقية يخرج لمعاونة ناخب مسن مريض

شهدت لجنة مدرسة ابو سالم التجريبي بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لفته إنسانية من قبل رئيس اللجنة، حيث وحرص المستشار محمد مجدي سعدون رئيس اللجنة على الخروج لإحدى الرجال المسنين خارج اللجنة ومساعدته على الإدلاء بصوته حرصًا على مشاركتها الإيجابية في العرس الانتخابي والملحمة الوطنية الكبيرة التي تشهدها محافظات مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .