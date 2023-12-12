الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قاضى بالشرقية يخرج لمعاونة ناخب مسن مريض

مساعدة لمسن للإدلاء
مساعدة لمسن للإدلاء بصوته

شهدت لجنة مدرسة ابو سالم التجريبي بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لفته إنسانية من قبل رئيس اللجنة، حيث وحرص المستشار محمد مجدي سعدون رئيس اللجنة على الخروج لإحدى الرجال المسنين خارج اللجنة ومساعدته على الإدلاء بصوته حرصًا على مشاركتها الإيجابية في العرس الانتخابي والملحمة الوطنية الكبيرة التي تشهدها محافظات مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .

 

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