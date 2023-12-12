أطفال المدرسة الرسمية الدولية "IPS" بالخارجة يشاركون في العملية الانتخابية

أقامت المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة رحلة مدرسية إلى مقر اللجنة الانتخابية في مدرسة الأمل الابتدائية بمدينة الخارجة وتعتبر هذه الرحلة المدرسية خطوة هامة في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الديمقراطية بين الأطفال حيث يهدف هذا النشاط إلى توفير فرصة للأطفال للتعرف على عملية الانتخابات وفهم أهميتها في بناء المجتمع واتخاذ القرارات السياسية وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبإشراف حنان مجدي نائب المحافظ

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد بأن هذه الرحلة تهدف إلى تثقيف وتوعية الأطفال بدورهم السياسي وقد سبق للأطفال أن شاركوا في نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية وتحويل هذه المحاكاة إلى واقع

وأضاف المهندس سيد بأن تفاعل الناخبين مع الأطفال كان مذهلاً، حيث أبدوا دعمهم وتشجيعهم لهم في هذه العملية الديمقراطية المهمة وبالإضافة إلى ذلك، فإن تفاعل رجال الشرطة والمندوبين مع الأطفال كان فريداً وجميلاً وشجعوا الأطفال

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد بأن رحلة المدرسة الرسمية الدولية إلى مدرسة الأمل الابتدائية قد كانت ناجحة وفعالة في تحقيق أهدافها في تثقيف الأطفال وتوعيتهم بأهمية الانتخابات والمشاركة السياسية. هذه التجارب الفريدة تساهم في بناء جيل من المواطنين النشطين والمسؤولين الذين يدركون اهمية مشاركتهم في تشكيل مستقبل بلادهم.

أكدت اشجان اسماعيل، مديرة المدرسة الرسمية الدولية (IPS) في الخارجة بأن هذه الرحلة المدرسية كانت تجربة مفتوحة ومثيرة للاهتمام بالنسبة للطلاب. فقد حصلوا على فرصة لرؤية كيف تجري الانتخابات في الواقع وكيف يتم تنظيمها في مدرسة الأمل الابتدائية.

وتحدثت اشجان اسماعيل عن أهمية هذه الرحلة في توعية الأطفال بأهمية دور الانتخابات والمشاركة السياسية في المجتمع. لقد شعروا بشعورٍ فريدٍ عندما شاهدوا أنفسهم يتحولون من أداء الأدوار في محاكاة الانتخابات إلى القيام بذلك في الواقع.

وأضافت أشجان بأنه عند دخول الأطفال إلى مقر اللجنة الانتخابية، شاهدوا المستشار رئيس المركز الانتخابي الذي يشرف على سير العملية الانتخابية وكما شاهدوا الصندوق الانتخابي الذي يتم فيه التصويت وتسجيل الأصوات وبالإضافة إلى ذلك، تعرفوا على الأوراق الانتخابية المستخدمة في العملية والتي تحتوي على أسماء المرشحين وشعاراتهم وكان تفاعل الناخبين مع الأطفال جميلاً جداً وأبدى رجال الشرطة والمندوبين تفاعلًا رائعًا وأرادوا الأطفال المشاركة في العملية الانتخابية مما يشير إلى تحقيق هدف المحاكاة

وأشارت أشجان بأن هذه الرحلة قد أثرت بشكل كبير على الأطفال ومساعدتهم على فهم العملية الانتخابية وأهميتها. تجربة حقيقية مثل هذه تساهم في بناء الوعي السياسي للأطفال الصغار وتدعم قدراتهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

الشعور بالمصداقية والجدية لدي الأطفال

وأوضحت مديرة المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بأنه من خلال هذه الخبرة العملية، أدرك الأطفال مدى أهمية ما قاموا به في نموذج المحاكاة. فقد شعروا بالمصداقية والجدية التي يتم بها تنظيم العملية الانتخابية الحقيقية بالإضافة، لجأ هؤلاء الأطفال إلى طرح الأسئلة والنقاشات مع المستشار رئيس المركز الانتخابي، مما ساعدهم على فهم أكثر عمقًا لعملية الانتخابات والمسؤوليات المرتبطة بها.

أطفال المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة

وأكدت أشجان بأن هذه الرحلة تهدف أيضًا إلى تشجيع الأطفال على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم كمواطنين في المجتمع. فمن خلال الاطلاع على العملية الانتخابية الحقيقية، يتم تعزيز الفهم العملي لقيمة المشاركة السياسية والتأثير المباشر الذي يمكن للمواطنين الشباب أن يحققوه في صنع القرار وتشكيل مستقبل البلاد.

كما أشارت أشجان بأن هذه الرحلة المدرسية قد أثرت بشكل إيجابي على الأطفال، حيث يمكن أن تعزز الوعي السياسي وتشجعهم على المشاركة الفعالة في عملية الانتخابات في المستقبل. هذا يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي يشمل ويستجيب لاحتياجات وآمال الشباب.

أطفال المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة

أطفال المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة

أطفال المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة

أطفال المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة

أطفال المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالخارجة