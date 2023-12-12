مجمع رهبان دير الشهيد مارجرجس بالأقصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى مجمع رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس، بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غربي الأقصر، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة؛ معبرين عن أهمية المشاركة؛ للتأكيد على دعم الوطن، وضرورة خروج أبنائه وقيادات جميع المؤسسات المختلفة للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري؛ لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

