مدير COP28 يعلن عن مسودة جديدة لاتفاق المناخ تتضمن خيارات خفض الانبعاثات

أعلن ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP28، الثلاثاء، أن إدارة مؤتمر المناخ بصدد إعلان مسودة اتفاق جديدة على أساس "الخطوط الحمر" التي عبرت عنها الدول التي رفضت المسودة الأولى المقترحة لاتفاق المناخ.

ودعا السويدى، على هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28 إلى "خفض استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري" المسؤول عن القسم الأكبر من الانبعاثات الملوثة المسببة للاحترار العالمي.

وأكد المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، إن "الهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء... نود جميعًا الانتهاء في الوقت المحدد ولكننا جميعنا نريد تحقيق النتيجة الممكنة الأكثر طموحًا. هذا هو هدفنا الوحيد"، مشيرًا إلى أن "العديد من القضايا لا تزال مفتوحة في المفاوضات .. نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل".

وأكد السويدي أن الأطراف المشاركة في المؤتمر لها وجهات نظر متباينة حول الوقود الأحفوري، مشددًا على أهمية الصياغة الصحيحة لخيارات خفض الإنبعاثات عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري.