غرفة عمليات بورسعيد لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الثاني للإنتخابات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات لم تتلقَ أية إخطارات أو شكاوى أو مخالفات خلال اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية.

وأكد المحافظ، أن محافظة بورسعيد شهدت إقبال غير مسبوق على المقرات الإنتخابية خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية منذ فتح عملية التصويت والإقتراع وأشاد بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف والغير مسبوق للمواطنين للإقتراع في الإنتخابات معربًا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الإنتخابية ، وأن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتاً للإنتباه مع إتخاذ المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية جميع الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم .