غرفة عمليات الوفـد تواصل عملها فى اليوم الأخير للانتخابات بقــنا

تواصل غرفة عمليات اللجنة العامة لحزب الوفـد فى محافظة قـــنا برئاسة الدكتورة ســـمر عاطـف، عملها لليوم الثالث على التوالى، فى متابعة الإقتراع الرئاسى، فى جولته الأولى بجميع اللجان الإنتخابية، بالتنسيق مع اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات، بمحكمة قـــنا الإبتدائية.

فى سياقٍ متصل، أدلت الدكتورة ســمر عاطـف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفــد بمحافظة قـــنا، بصوتها فى لجنة الإقتراع الرئاسى بمعهد الحميدات الأزهرى، المجاور لنادى قــنا الرياضى-أمير الصعيد سابقاً- بعاصمة المحافظة.

وشاركت الدكتورة"ســـمر" فى جولة محافظ قـــنا أشرف الحجاوى، التفقدية لبعض لجان الإقتراع، للإطمئنان على مسيرة الإستحقاق الرئاسى داخل المحافظة.

وتواصل لجان حزب الوفـد الفرعية بعاصمة المحافظة وفروعها بمراكز قــنا، متابعة الحالة الإنتخابية واستمرار تفقد اللجان، والمشاركة فى هذا العُرس الإنتخابى.

كما يواصل 40 وفدياً من وكلاء الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفـد، مرشح حزب الوفـد فى الإنتخابات الرئاسية، المرور على لجان التصويت، حتى نهاية السباق الرئاسى مساء اليوم"الثلاثاء" 12 ديسمبر الجارى.

يذكر أن عدد الناخبين القنائيين الذين يحق لهم التصويت فى السباق الرئاسى 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا.

كما يذكر إضافة 6 لجان تصويت للمغتربين بمحافظة قــنا، لتمكين المتواجدين على أرض المحافظة من إبداء الرأى فى بطاقات التصويت، خاصة طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادى، والعاملين الوافدين فى شتى المواقع، والزائرين لظروف شتى.

الأشبال القنائيون يحملون علم مصر أمام مقر حزب وجريدة الوفـد بقــنا



الدكتورة سـمر عاطـف تدلى بصوتها قبل نهاية الإقتراع الرئاسى