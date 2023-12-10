ناخبون المعادي لـ" الوفد" نشارك لدعم ومساندة الوطن 

شهدت اللجان الانتخابية بحي المعادي بالقاهرة، إقبالا كثيفا من الناخبين في الساعات الأولى لفتح أبوابها، اليوم الأحد، التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وتعتبر مدرسة الجمهورية المشتركة المعادي، الذى تضم ثلاث لجان من ضمن المدارس التي بها أعلى نسبة ناخبين، حيث تضم المدرسة أكثر من 20 ألف ناخب وناخبة.



كما تضم مدرسة حدائق المعادي القومية عربي - لغات، ثلاث لجان من ضمن أيضًا ويصل نسبة الناخبين ما يقرب من 24 ألف ناخب وناخبة.

وسادت حالة من الهدوء النسبي، في لجان مدرسة حدائق المعادي القومية عربي - لغات، خلال الساعات القليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام 2024.



حصلت بوابة الوفد علي نسبة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، في ثلاث لجان بمدرسة الجمهورية المشتركة المعادي، الى 1100 صوت حتى الآن، وفي مدرسة الجمهورية المشتركة المعادي، 1000 صوت حتى الآن.

أشاد الدكتور دسوقي علام، الأستاذ الأكاديمي، بسير العملية الانتخابية من خلال توجهات والإرشادات مكتوبة في كافة اللجان الاقتراع، لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستوري بالاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وقال علام، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إن اليوم ملحمة وطنية ترسخ في تاريخ الوطن، من خلال مشاركتنا في الإدلاء بأصواتنا في اختيار من يمثلنا ويستكمل الاستقرار والتنمية الذي نلمسه وسط تحديات وصعوبات تواجه البلد من الداخل والخارج.

وأضاف الأستاذ الأكاديمي، أن العالم جميعه ينظر إلي الانتخابات الرئاسية، لذلك ضرورة المشاركة وإبداء الرأي بكل حرية قائلًا:" نحن في بلد ديمقراطية ممارسة حقوقنا بكل حرية وشفافية، أنزل شارك وساهم في بناء وطنكم واختار من يمثلك بكل حرية، الدستور كفل لكل مواطن إبداء الرأي".

وجدير بالذكر بأن الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، تجري لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.



وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، إن ما يقرب من 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يشرفون على الانتخابات الرئاسية، مع إصدار 220 تصريح متابعًا، فضلا عن تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.



وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.