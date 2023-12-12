آراء المواطنين حول الانتخابات الرئاسية 2024 (شاهد)

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا تلفزيونيا حول آراء المواطنين في الانتخابات الرئاسية، أكدوا فيه حرصهم على التواجد منذ اللحظات الأولى للتعبير عن رأيهم فى اختيار رئيسا للجمهورية والمشاركة فى العملية الانتخابية حاملين الأعلام للتعبير عن فرحتهم بهذا العرس الديمقراطي.

وقال أحد المواطنين: “لازم نشارك ونطلع، وكل واحد فينا بدأ يجيب إخوته وعائلته لأداء الواجب الوطني، ونرى عند اللجان كل طوائف الشعب المصري، فالكل يشعر بأهمية المشاركة ودعم البلد في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة”.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت سيدة مصرية، أنها شاركت في الانتخابات دعما للدولة المصرية: "الانتخابات حاجة تشرفنا وترفع راسنا".

وشدد مواطن آخر، على أنه شارك في الانتخابات بسبب الواجب الوطني حتى ينهض المصريون ببلدهم وتصبح الأفضل دائما.

الأمن الاستقرار

وقال رجل مسن، إنه شارك في عملية التصويت رفقة زوجته وأبنائه وجيرانه من أجل الأمن والاستقرار من أجل توجيه رسالة للعالم كله مفادها أن مصر تقول كلمتها.

