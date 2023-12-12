رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المهندس خالد صبرة رئيس قطاع السلامة بوزارة النقل بصوته في الإنتخابات الرئاسية اليوم بمقر لجنة المغتربين داخل محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

وأكد صبرة حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وناشد جموع الشعب المصري العظيم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن المواطن المصري هو صاحب الحق في رسم مستقبل بلاده.

وأضاف أن ما شاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين على اللجان الانتخابية يدل على مدى وعى ووطنية الشعب المصرى وأنه شعب مثقف ومسئول ومحب لوطنه.