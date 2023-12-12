تذبذب المعدن الأصفر.. أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية للصاغة

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 استقرارا في مستهل تعاملات سوق الصاغة المصرية، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بالأسواق المحلية للصاغة في مصر، في ظل حالة التذبذب التي شهدتها جميع الأعيرة ما بين الارتفاع والانخفاض للمعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة.

وفيما يلي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

بلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3188 جنيها.

كما بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 2790 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2391 جنيها.

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيها.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 عند 22320 جنيها ، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 22160 جنيها.