أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 - 10 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2785 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

واستقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2785 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3182 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2917 جنيها.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2387 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1856 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1591 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1193 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22280 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1992 دولارات للأوقية.