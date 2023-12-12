الذهب يرتفع قبيل بيانات التضخم الأمريكية

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، وذلك بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثا عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "قد لا يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي حادا جدا في تخفيضات أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية الحذرة. وأدى ذلك إلى جني أرباح وقيام بعض المستثمرين بالمضاربة على الذهب".

وقلص تقرير متفائل للوظائف الأميركية الأسبوع الماضي الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بحلول مارس.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة الخميس.

التغير في الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2785 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

واستقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2785 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3182 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2917 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2387 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1856 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1591 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1193 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22280 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1992 دولارًا للأوقية.