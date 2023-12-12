الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ترنح العملة الخضراء.. ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه قبل اجتماع الفيدرالي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد أسعار الدولار تراجعًا جديد أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تداولات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ، في الوقت الذي يترقب فيه العالم اجتماعات البنوك المركزية التي ستحسم مصير الفائدة بعدد من البنوك الكبرى.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر في محال الصرافة والبنوك

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الدولار يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية

ويًشار إلى أن  مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجتمع على مدار اليومين المقبلين لمناقشة اسعار الفائدة، وسط توقعات لجوء الفيدرالي للتثبيت وأخرى للرفع.

أسعار الدولار أمام الجنيه

وفيما يلي سعر الدولار أمام الجنيه في تداولات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

يشهد سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلى المصرى يشهد سعر الدولار 30.75  جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

كما يشهد سعر الدولار فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية يشهد سعر الدولار 30.85 جنيه للشرا و30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك "cib"يشهد سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى بلغ سعر الدولار و 30.90 جنيه للشراء 30.95  جنيه للبيع.

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