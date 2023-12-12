ترنح العملة الخضراء.. ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه قبل اجتماع الفيدرالي

شهد أسعار الدولار تراجعًا جديد أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تداولات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ، في الوقت الذي يترقب فيه العالم اجتماعات البنوك المركزية التي ستحسم مصير الفائدة بعدد من البنوك الكبرى.

ويًشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجتمع على مدار اليومين المقبلين لمناقشة اسعار الفائدة، وسط توقعات لجوء الفيدرالي للتثبيت وأخرى للرفع.

أسعار الدولار أمام الجنيه

وفيما يلي سعر الدولار أمام الجنيه في تداولات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

يشهد سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلى المصرى يشهد سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

كما يشهد سعر الدولار فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية يشهد سعر الدولار 30.85 جنيه للشرا و30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك "cib"يشهد سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى بلغ سعر الدولار و 30.90 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.