في بدالية اليوم الثالث.. انتشار قيادات وشباب التحالف الوطني أمام اللجان الانتخابية بالمنيا

مع بداية اليوم الثالث والختامي لماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024 ، شهدت اللجان الانتخابية المنتشرة في أنحاء محافظة المنيا، انتشاراً واسعاً لقيادات وشباب التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى، وذلك في إطار الحرص على مساعدة الناخبين في ممارسة حقهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية.

وتواجدت قيادات التحالف الوطني في اللجان الإنتخابية منذ الصباح الباكر، في ثالث ايام مارثون الإنتخابات الرئاسية، للمساعدة في تنظيم عملية التصويت، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للناخبين، كما تواجد شباب التحالف الوطني في اللجان الإنتخابية ، للتواصل مع الناخبين ، وحثهم على المشاركة في الإنتخابات، وأكد قيادات وشباب التحالف الوطني بالمنيا، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بإعتبارها واجباً وطنياً، ومسؤولية وطنية على كل مواطن.

وشددوا على أن التحالف الوطني ، يسعى لدعم العملية الإنتخابية ، وضمان سيرها بسلاسة ونزاهة، وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات ، قد أعلنت عن بدء اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية 2024 ، والذي يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ومن الجدير بالذكر، أن الإنتخابات الرئاسية 2024 انطلقت أمس الأول وتختتم اليوم الثلاثاء ، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث يبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة المنيا 3689005 ناخبين، موزعين على 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين.