الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالعكاز.. كبار السن يشاركون في آخر أيام الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم

بوابة الوفد الإلكترونية

توافد كبار السن على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشتركة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

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آخر أيام الانتخابات الرئاسية.. تأخير فتح لجان الاقتراع بمحطة مصر برمسيس

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بالطوابير.. توافد المواطنين على لجان الاقتراع برمسيس آخر أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام كانت بدايتها من الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 ويتنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، وهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.
 

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