الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالطوابير.. توافد المواطنين على لجان الاقتراع برمسيس آخر أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدرسة الأزبكية الإعدادية برمسيس صباح اليوم الثلاثاء آخر أيام الانتخابات الرئاسية توافد العشرات من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

txt

توافد العشرات على لجان الاقتراع بمحطة مصر آخر أيام الانتخابات الرئاسية

txt

آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ..احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت بساعتين في القاهرة (صور)

 وقد اصطف المواطنين في طابور سير استعدادا للدخول إلى مقراتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الأحد حتى اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. 

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. 

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألف و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.


 

مواد متعلقة

آخر أيام الانتخابات الرئاسية.. تأخير فتح لجان الاقتراع بمحطة مصر برمسيس

المواطنون يدلون بأصواتهم داخل لجان مدينة نصر آخر أيام الانتخابات الرئاسية

بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

الجريدة الورقية