السيدات وكبار السن يتصدرن المشهد الإنتخابي بالدقهلية

فتحت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة منذ الساعة التاسعة صباحًا، وشهد محيط اللجان توافد كثيف من المواطنين علي اللجان الانتخابية بالدقهلية، للإدلاء باصواتهم لليوم الثالث والاخير فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث استمرت المشاركة المكثفه لكافة فئات المجتمع الدقهلاوي ولاسيما السيدات و كبار السن اللذان تصدرا المشهد الانتخابى منذ اليوم الاول هذا ويستمر التصويت حتي التاسعة من مساء اليوم .

وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية بالدقهلية فى إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابيةوالتى تجرى على مدار3 أيام الأحدوالإثنين والثلاثاء الموافقين 10و12 و11ديسمبر بعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج.

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشبابوالأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجانداخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجانداخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .