توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية

واصل المواطنون من كل الفئات العمرية التوافد على لجان كافة مراكز ومدن محافظة الغربية، في اليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وأكد محافظ الغربية، أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية .



وأضاف محافظ الغربية، أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره .



وقال محافظ الغربية، إن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان عروس الدلتا دون معوقات.