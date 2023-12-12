انتظام عملية التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية بالفيوم

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم الثلاثاء لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من أيام الانتخابات الرئاسية.

وقام رؤساء اللجان الفرعية بقرى ومراكز المحافظة بتحرير المحاضر الخاصة بفتح اللجان وحضور مندوبي المرشحين، مع عدم تسجيل أي تأخير عن المواعيد المحددة لفتح اللجان.

وشهدت لجان الانتخابات حضورا كثيفا خلال اليومين الماضيين، مع إستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصويت والوصول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

وكانت المحافظة قد قامت بتجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعا مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية وقام خلاله بتوجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، وكذا تفعيل دور غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والإبلاغ عن وجود أي مشكلة داخل الدوائر الانتخابية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من مسئولي الأزمات بالوحدات المحلية لتلافي وجود أي مشكلة، مضيفاً أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعة بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

محافظ الفيوم يوجه بالتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخابات

ولفت المحافظ، إلى ضرورة التيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي، كما تم عقد اجتماع مع رئيس محكمة الفيوم الابتدائية للوقوف على جاهزية المحافظة والاستعداد للعملية الانتخابية وفق المواعيد المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنه 2023، وكذا توفير الأجواء المناسبة لرجال العدل الذين سيقومون بالإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية سواءً باللجان الفرعية أو الرئيسية أو لجان الفرز على أرض المحافظة، مع توفير الإقامة الملائمة لهم على مدار أيام العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لخروج هذا العرس الديمقراطي بالصورة الإيجابية اللائقة بعراقة الشعب المصري وحضارة دولته أمام مختلف دول العالم.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة جاهزية ممثلي جميع القطاعات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وقدرتهم على الاستجابة لأي بلاغات طارئة، وقياس وتحديد مدة وزمن الاستجابة لكل جهة، وخطة التعامل والتحرك، مع توجيه فريق من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والتربية والتعليم، والأبنية التعليمية، بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية بمجالس المدن، بعمل مسح شامل لجميع المراكز الانتخابية واللجان الفرعية، للتأكد من تمام الجاهزية، بدايةً من الطرق المؤدية للمركز الانتخابي، ومسارات الدخول والخروج، والإنارة، والتليفونات، ودورات المياه، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتيسير العملية الانتخابية، على القائمين على العملية نفسها وعلى الناخبين.

وكلّف محافظ الفيوم، مديرية الطرق، بالتنسيق مع مجالس المدن، لمراجعة جاهزية جميع الطرق المؤدية للمراكز الانتخابية، كما تم التأكيد على رئيس شركة الكهرباء بضرورة وجود فني كهرباء وصيانة وإصلاح أعطال بكل مركز انتخابي بصفة دائمة، وتوفير سيارات للطوارئ ومولدات كهرباء احتياطياً بدائرة المحافظة، كما تم التنبيه على شركة مياه الشرب بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بمختلف المراكز والقرى، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ للتحرك السريع ومتابعة أعمال الصيانة.

وفي قطاع الصحة والإسعاف، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، لاستقبال أي حالة مفاجئة سواءً كانت من المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين، وتغطية ونشر سيارات الإسعاف بدائرة المحافظة، للتدخل الفوري في حالات الحوادث.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بمتابعة المناطق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات منها، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة العامة، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، بهدف التيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم وتلافي أي ملاحظات، كما تم توجيه مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بموافاة رؤساء مجالس المدن بكافة الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، والتي تم رصدها خلال المرور على تلك اللجان، لسرعة تلافيها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، وكذا مراجعة كافة التجهيزات النهائية مثل مداخل ومخارج ومسارات اللجان، وكافة التفاصيل داخل كل لجنة، وتوفير خطوط الاتصالات والانترنت، والتأكد من تمهيد المداخل والمخارج، للتيسير على المواطنين في الوصول إلى اللجان.