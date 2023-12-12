آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ..احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت بساعتين في القاهرة (صور)

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة، صباح الثلاثاء 12ديسمبر ، توافدًا مكثفًا من جانب المواطنين على العملية الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، قبل فتح مقار الاقتراع بساعتين في انتظار بداء التصويت للاجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأخير.

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة ، على مدار اليومين الماضيين منذ انطلاق العملية ، إقبال مكثف من الناخبين في مختلف مقار الافتراع بالقاهرة ، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العرس الديموقراطي والاسحقاق الدستوري ،وسط أجواء احتفالية مبهجة ،وأصطف الناخبون في طوابير طويلة للمشاركة للمشاركة والحرص على مصلحة الوطن واختيار رئيس مصر القادم.



وفي مشاهد حضارية مليئة بأجواء الفرحة والسعادة ،توافد الشباب والسيدات إلى اللجان ، ودخولهم إلي الصناديق الانتخابية، للتعبير عن رأيهم بكل حرية دون أي معوقات، مع استمرار توافد المواطنين من إختلاف فئاتهم العمرية للمشاركة في العرس الانتخابي على مدار اليوم.

كانت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد 10ديسمبر، في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية تنتهي مساء اليوم الثلاثاء 12ديسمبر، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.